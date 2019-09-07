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Adana'daki kaçak sigara operasyonu

28 dakika önce

Adana'da kaçak sigara operasyonunda gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'daki kaçak sigara operasyonu, System.String[]

Adana'da kaçak sigara operasyonunda gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kaçak sigara sattığı iddiasıyla dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan V.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, okul önlerinde ve yakınında tek sigara satışının önlenmesi için çalışma başlatmış, bu kapsamda kaçak sigara satışı yapıldığı belirlenen bir iş yeri ve deposuna operasyon düzenlemişti.

Adreste yapılan aramada, 3,5 kilogram pipo tütünü, 35 kilogram kıyılmış tütün, 2 bin 350 paket kaçak sigara, 350 bin doldurulmuş makaron, 820 bin bandrolsüz boş makaron ve 20 bin boş sigara paketi ele geçirilmiş, V.Ö'yü gözaltına almıştı.

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:54 Kaynak: AA
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