Son Dakika Haberleri: Adana'daki kadının darbedildiği iddiası
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Adana'daki kadının darbedildiği iddiası

1 saat önce

Adana'da bir kadını darbedip üzerine yanıcı madde döktüğü öne sürülen zanlı, savcılığın itirazı üzerine gözaltına alınarak tutuklandı.

Adana'daki kadının darbedildiği iddiası, System.String[]

Adana'da bir kadını darbedip üzerine yanıcı madde döktüğü öne sürülen zanlı, savcılığın itirazı üzerine gözaltına alınarak tutuklandı.

Merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde, 3 gün önce darbedilip üzerine yanıcı madde döküldüğünü iddia eden Ebru Berköz Karaca'nın (48) şikayeti üzerine gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelilerden L.G. hakkında Adana Cumhuriyet Savcılığının itirazı üzerine tutuklama talebiyle yakalama kararı çıkartıldı.

Tekrar gözaltına alınan L.G, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karaca'nın şikayeti üzerine L.G. ve D.G. gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Karaca ile L.G. ve D.G'nin işlettikleri bir tesisin devri konusunda anlaşmazlık yaşadığı iddia edilmişti.

Ebru Berköz Karaca, Kurttepe, Çukurova, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:48 Kaynak: AA
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