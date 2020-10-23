Adana'daki "kan davası" cinayetinin 5 sanığından 4'üne hapis - Son Dakika

Adana'daki "kan davası" cinayetinin 5 sanığından 4'üne hapis

23.10.2020 13:47
Adana'daki

Adana'da, bir esnafın silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili haklarında "Kan gütme saikiyle adam öldürme" suçundan dava açılan 4 tutuklu sanığa 15 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezaları verildi, tutuksuz sanık ise beraat etti.

Adana'da, bir esnafın silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili haklarında "Kan gütme saikiyle adam öldürme" suçundan dava açılan 4 tutuklu sanığa 15 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezaları verildi, tutuksuz sanık ise beraat etti.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet A, Alican A, Şirvan A. ve Hebat S, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık E.Z'nin gelmediği duruşmada, öldürülen İzzettin Ş'nin yakını müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Savcı, esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak sanıklardan Mehmet A. ile Şirvan A'nın "Kan gütme saikiyle adam öldürmek" suçundan, Alican A. ile Hebat S'nin ise "Tasarlayarak öldürmeye yardım etmek"ten cezalandırılmalarını istedi. Tutuksuz sanık E.Z'nin ise "delil yetersizliğinden" beraatine karar verilmesini talep etti.

Öldürülen İzzettin Ş'nin yakınları Abdulkadir, Abdulkerim ve Lokman Ş, sanıkların cezalandırılmalarını istedi.

Sanıklardan Mehmet A. savunmasında, olayda kan gütme ve tasarlama olmadığını iddia etti.

Diğer sanıklar Alican A. ve Hebat S. ise olayla alakalarının olmadığını ve kimseye yardım etmediklerini ileri sürerek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Mehmet A. ve Şirvan A'ya "Nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Cezada indirim uygulamayan heyet, Mehmet A'ya ayrıca "silah bulundurmaktan" 6 yıl, Şirvan A'ya ise aynı suçtan 1 yıl 6 ay daha hapis cezası verilmesine hükmetti.

Diğer tutuklu sanıklardan Alican A'ya "Nitelikli kasten öldürme suçuna yardım"dan 16 yıl, Hebat S'ye de aynı suçtan 15 yıl hapis cezası verilmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, tutuksuz sanık E.Z'nin ise "delil yetersizliğinden" beraatine karar verdi. Sanıkların mevcut hallerinin devamı da kararlaştırdı.

Olayın geçmişi

Merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde, geçen yıl 25 Temmuz'da kahvehane işletmecisi İzzettin Ş. silahlı saldırıda hayatını kaybetmiş, maktulü 8 Mart 2004'te yaşamını yitiren Ayhan A'nın kardeşleri Alican A, Mehmet A. ve Şirvan A. ile Hebat S'nin "kan davası" güderek öldürdükleri iddia edilmişti.

Olayın ardından yakalanan 4 zanlı tutuklanmış, onlara yardım ettiği ileri sürülen E.Z. ise adli kontrolle salıverilmiş, şüphelilerin bulundukları otomobilde uzun namlulu silah, iki tabanca ve bıçak ile çok sayıda mermi ele geçirilmişti.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "Kan gütme saikiyle adam öldürme, ateşli silah, bıçak ve mermi bulundurma ile suçluyu kayırma" iddialarıyla dava açılmıştı.

Kan Davası, Şirvan, Adana, Dava, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'daki 'kan davası' cinayetinin 5 sanığından 4'üne hapis - Son Dakika

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