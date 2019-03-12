Son Dakika Haberleri: Adana'daki Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Adana'daki Karbonmonoksit Zehirlenmesi

8 dakika önce

Adana'nın Karataş ilçesi sahilinde balık tutmak amacıyla kurdukları çadırda karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen 5 kişinin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Adana'daki Karbonmonoksit Zehirlenmesi, System.String[]
Adana'nın Karataş ilçesi sahilinde balık tutmak amacıyla kurdukları çadırda karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen 5 kişinin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Balık tutmak amacıyla ilçeye bağlı Tabaklar Mahallesi Aydınlar sahiline giden ancak kurdukları çadırda karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen Habip Topaluğurlu, Murat Topaluğurlu, Yusuf Topaluğurlu, Zeki Kılıç ile Ali Turan'ın Karataş Devlet Hastanesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Cenaze araçlarıyla Adana Adli Tıp Kurumu'na getirilen cenazeler, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayda hayatını kaybeden Yusuf Topaluğurlu'nun kardeşi Ahmet Topaluğurlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağabeyi ile cumartesi akşamı telefon üzerinden görüntülü konuştuklarını belirtti.

Pazar günü ve dün uzun süre aramalarına rağmen ağabeyinin telefonlarına ulaşamadıklarını anlatan Topaluğurlu, "İçimize şüphe düştü. Annem ve babam dayanamadı onları aramaya gittik.

Bulundukları yere vardım. Arabayla çadır arasında bir buçuk kilometrelik mesafe vardı.
Ağabeyim beni her zaman çadırın girişinde karşılardı. Seslendim, kimseden cevap gelmedi. İçime kurt düştü. Çadırın fermuarını açtığım zaman içeride hepsinin cenazesiyle karşılaştım. Yaşayabilirler umuduyla pencerelerini açtım." diye konuştu.

Kendisinin de balık tutmaya davet edildiğini belirten Topaluğurlu, "Beni de davet etmişlerdi. Ben işlerimin yoğunluğu nedeniyle bizimkilerle birlikte gidemedim. Eğer gitseydim altıncı cenaze ben olacaktım, kader." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:52 Kaynak: AA

Adli Tıp Kurumu, Karataş, Adana, Güncel
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