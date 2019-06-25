Adana'daki kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti
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Adana'da yoldan geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:55 Kaynak: AA
'da yoldan geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Merkez Çukurova
ilçesi Devlet Bahçeli
Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışırken, Şule Doğucu yönetimindeki 01 ACS 46 plakalı cipin çarpması sonucu yaralanan Türkan Tan (78), kaldırıldığı Seyhan
Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Tan'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp
Kurumuna kaldırıldı.
Kazada yaralanan Tan'a ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar, ambulans beklenirken yaşlı kadını güneşten kartonla korumaya çalışmıştı.
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