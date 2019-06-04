Son Dakika Haberleri: Adana'daki "küfürlü konuşma" cinayetine 3 tutuklama
Son Dakika Güncel Haber

Adana'daki "küfürlü konuşma" cinayetine 3 tutuklama

41 dakika önce

Adana'da "küfürlü konuşmayın" uyarısı yaptığı yol kenarındaki kişilerce babanın öldürüldüğü, oğlunun ise yaralandığı kavgayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Adana'daki
Adana'da "küfürlü konuşmayın" uyarısı yaptığı yol kenarındaki kişilerce babanın öldürüldüğü, oğlunun ise yaralandığı kavgayla ilgili 3 kişi tutuklandı.
Merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'ndeki cinayetle ilgili Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Zanlıların Uçak Mahallesi'nde bir ikamette olduğunu tespit eden polisler, eve yaptıkları baskında şüpheliler Serhathan Ç, Bilal Ö. ve Rıdvan Ş'yi gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
2 Haziran'da, Yunus A. (53), oğlu Yusuf A. (23) ile birlikte evlerine giderken yol kenarında küfürlü konuşan kişilere uyarıda bulunmuş, çıkan kavgada yaralanan baba ve oğlu Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Başından yaralanan baba Yunus A. kurtarılamamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:34 Kaynak: AA
Merkez, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 27 ölü, 211 yaralı Ehliyetsiz sürücü 30 kilometre boyunca polisten kaçıp dehşet saçtı Polisten kaçan şüpheliler yakalanınca "Anne" diyerek ağladı Yolcu otobüsü kaza yaptı: 40 yolcu ölümden döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 11:15:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'daki "küfürlü konuşma" cinayetine 3 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]