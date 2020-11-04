Adana'daki "maskeli" cinayet zanlısı yakalandı - Son Dakika

Adana'daki "maskeli" cinayet zanlısı yakalandı

04.11.2020 11:55
Adana'daki

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, 3 gün önce otomobilinde bir kişiyi tüfekle öldürdüğü iddia edilen ve saldırı sırasında yüzünü kapatan maske kullandığı belirlenen zanlı gözaltına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, 3 gün önce otomobilinde bir kişiyi tüfekle öldürdüğü iddia edilen ve saldırı sırasında yüzünü kapatan maske kullandığı belirlenen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Kasım'da Civantayak Mahallesi'nde otomobiline bindiği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu Kadir Gerekli'nin (38) yaşamını yitirmesine ilişkin çalışmasını sürdürüyor.

İlçe Emniyet Müdürü Alper Tunga Berberoğlu'nun kurduğu özel ekip, olayda kullanılan tüfeği önceki gün bir evin bahçesinde buldu.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, M.S.K. olduğunu belirlediği zanlıyı gözaltına aldı.

Olayın geçmişi

Kadir Gerekli, 1 Kasım'da evlenmeye hazırlandığı Z.A'nın Civantayak Mahallesi'ndeki ailesinin evine gitmiş, çıkışta maskeli kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Ağır yaralanan Gerekli, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Gerekli'nin, 20 Ağustos 2015'te Siirt'te teröristlerce yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Gerekli'nin kardeşi olduğu öğrenilmişti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'daki 'maskeli' cinayet zanlısı yakalandı - Son Dakika


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