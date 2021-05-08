Adana'daki öğrenciler "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" için video klip çekti - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığınca okullar arası başarı farklarını azaltmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek için başlatılan "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında Adana İl Milli Eğitim bünyesindeki öğrenciler video klip çekti.
Adana'daki mesleki teknik anadolu liseleri ve Adana Çukurova Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında hazırladıkları video klipte Aşık Veysel'in "Uzun ince bir yoldayım" şarkısını seslendirdi.
Kaynak: AA
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