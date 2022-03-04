Adana'daki okullarda "Deprem anı ve tahliye tatbikatı" gerçekleştirildi - Son Dakika
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Adana'daki okullarda "Deprem anı ve tahliye tatbikatı" gerçekleştirildi

04.03.2022 14:54
Adana'daki okullarda "Deprem anı ve tahliye tatbikatı" gerçekleştirildi

Adana'daki okullarda, "deprem anı ve tahliye tatbikatı" yapıldı.

Adana'daki okullarda, "deprem anı ve tahliye tatbikatı" yapıldı.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki iş birliği protokolü gereğince Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında 81 ilde eş zamanlı yapılması planlanan "deprem anı ve tahliye tatbikatı" kent genelindeki tüm okullarda düzenlendi.

Adana'da ise bin 172 okulda 31 bin 952 öğretmen ve 498 bin öğrencinin katılımıyla tatbikatlar yapıldı.

Merkez Çukurova ilçesindeki DSİ Baraj Ortaokulu'nda yapılan tatbikata ise Adana Valisi Süleyman Elban'ın yanı sıra diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri katılarak izledi.

Tatbikatta öğrencilerde, deprem süreçlerine ait görevlerin yerine getirilmesi ve tahliyeye yönelik pratik kazandırılması amaçlandı. - ADANA

Adana'daki okullarda Deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi
Adana'daki okullarda Deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi
Adana'daki okullarda Deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi
Adana'daki okullarda Deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi
Adana'daki okullarda Deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi
Adana'daki okullarda Deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi

YORUMLAR
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milli eğitim bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Deprem Haftası, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'daki okullarda 'Deprem anı ve tahliye tatbikatı' gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'daki okullarda "Deprem anı ve tahliye tatbikatı" gerçekleştirildi - Son Dakika
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