Adana'daki operasyonlarda ruhsatsız 651 silah ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'daki operasyonlarda ruhsatsız 651 silah ele geçirildi

19.05.2022 12:43
Adana'daki operasyonlarda ruhsatsız 651 silah ele geçirildi

ADANA polisi tarafından yapılan operasyonlarda, son 48 günde 11'i uzun namlulu olmak üzere 651 ruhsatsız silah ile 4 bin 763 mermi ele geçirildi.

ADANA polisi tarafından yapılan operasyonlarda, son 48 günde 11'i uzun namlulu olmak üzere 651 ruhsatsız silah ile 4 bin 763 mermi ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yılın ilk 4 ayında 29 cinayetin işlenmesi ve artan yaralama olayları üzerine operasyonlarına hız verdi. Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre çalışan ekipler, 28 Mart ile 15 Mayıs tarihleri arasında yaptıkları operasyonlarda 651 ruhsatsız silah ile 4 bin 763 mermi ele geçirdi. Bu silahların 11'inin Kalaşnikof piyade tüfeği olduğu belirtildi.


Adana'daki operasyonlarda ruhsatsız 651 silah ele geçirildi
Adana'daki operasyonlarda ruhsatsız 651 silah ele geçirildi
Adana'daki operasyonlarda ruhsatsız 651 silah ele geçirildi
Adana'daki operasyonlarda ruhsatsız 651 silah ele geçirildi
Adana'daki operasyonlarda ruhsatsız 651 silah ele geçirildi
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Ruhsatsız Silah, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'daki operasyonlarda ruhsatsız 651 silah ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'daki operasyonlarda ruhsatsız 651 silah ele geçirildi - Son Dakika
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