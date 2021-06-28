Üye Girişi
"Orman Ekosistem Köprüsü" yaban hayvanlarının güvenli geçiş rotası oluyor - Son Dakika

"Orman Ekosistem Köprüsü" yaban hayvanlarının güvenli geçiş rotası oluyor

28.06.2021 11:10

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yaban hayvanlarını korumak amacıyla Tarsus-Pozantı Otoyolu'na inşa edilen "Orman Ekosistem Köprüsü" yaban hayvanlarının güvenli geçiş rotası oluyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yaban hayvanlarını korumak amacıyla Tarsus- Pozantı Otoyolu'na inşa edilen "Orman Ekosistem Köprüsü" yaban hayvanlarının güvenli geçiş rotası oluyor.

Bakanlıkça otoyollarda alt ve üst geçitlere yapılan "ekolojik köprüler" yaban hayvanlarının yolun karşısına rahat geçmesine imkan sağlıyor.

Akdeniz'i, Toros Dağları üzerinden İç Anadolu'ya bağlayan Tarsus- Ankara Otoyolu'nun Gülek Boğazı mevkisinde 2012'de yapılan "Orman Ekosistem Köprüsü" de yaban hayatı için önemli konumda bulunuyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ekipleri, hayvanlara güvenli geçiş sunan köprüdeki hareketliliği son bir yıldır fotokapanlarla takip ediyor.

Ekipler, fotokapana takılan yaban keçisi, kurt, vaşak, yaban domuzu, oklu kirpi, tilki, tavşan gibi çok sayıda yaban hayvanının davranışları ve mevsimsel hareketleriyle ilgili bilgiler de topluyor.

"Ekosistem köprüleri yaban hayatına önemli katkı sağlıyor"

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Turgut Çangır, AA muhabirine, son yıllarda ekosistem köprülerinin sayısının arttığını söyledi.

Ekosistem köprülerinin önemine dikkati çeken Çangır, "Ekosistem köprüleri yaban hayatına, hayvanların popülasyon artışına çok önemli katkı sağlıyor ve habitat bütünlüğünü esas alıyor. Mevsim şartlarına göre de hayvanların hareketliliğine imkan veriyor. Hayvanlar bu köprüleri kullanarak mevsim şartlarına göre pozisyon alıyor. Örneğin, kuzey bakıda hava soğukluğu artıyorsa güney bakıya geçiyor. Oradaki yem ihtiyacını daha fazla karşılıyor. Yaz aylarında sıcak hava şartlarında da kuzey bakılar tercih etmektedir. Onun için ekosisteme doğrudan katkısı bulunmaktadır." diye konuştu.

Çangır, sorumluluk alanlarındaki ekosistem köprüsünde fotokapanla izleme yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Diğer alanlarımızda olduğu gibi bu alanlarda da ekosistem köprüleri, kullanan yaban hayvanlarının çeşitlerini, kullanım sıklığını ve mevsimsel şartlara göre hareketlerini belirlemek ve varsa kaçak avcılıkla mücadele etmek amaçlı da kullanılmakta. Ekosistem köprülerinin sayılarının her geçen gün artması bizleri memnun etmektedir. Yaban hayvanlarının her türlü hareketlerini, bu geçitlerde cins ve tür olarak takip etmekteyiz. Onun için oldukça önem arz etmektedir. Bölge Müdürlüğümüzde hedef türümüz yaban keçisidir. Başta yaban keçilerimiz olmak üzere çakal, kurt, tavşan, oklu kirpi ve benzeri farklı türde yaban hayvanlarının buradan geçtiğini görmekteyiz."

Orman Ekosistem Köprüsü yaban hayvanlarının güvenli geçiş rotası oluyor
Orman Ekosistem Köprüsü yaban hayvanlarının güvenli geçiş rotası oluyor
Orman Ekosistem Köprüsü yaban hayvanlarının güvenli geçiş rotası oluyor
Orman Ekosistem Köprüsü yaban hayvanlarının güvenli geçiş rotası oluyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar, İç Anadolu, Ankara, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Orman Ekosistem Köprüsü' yaban hayvanlarının güvenli geçiş rotası oluyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tavuk fiyatlarına yüzde 20 zam geldi! Üretimi durduran firmalar sokak kısıtlamasından yakınıyor 12:00 Tavuk fiyatlarına yüzde 20 zam geldi! Üretimi durduran firmalar sokak kısıtlamasından yakınıyor Ek gelir olarak başlamıştı, aylık yaklaşık 30 bin organik yumurta üretiyor 11:42 Ek gelir olarak başlamıştı, aylık yaklaşık 30 bin organik yumurta üretiyor Danimarkalı yıldız Maehle'nin Fenerbahçe selamı EURO 2020'ye damga vurdu 11:34 Danimarkalı yıldız Maehle'nin Fenerbahçe selamı EURO 2020'ye damga vurdu
İhalesi iptal edilen gazeteci Enver Aysever, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tazminat davası açtı 11:30 İhalesi iptal edilen gazeteci Enver Aysever, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tazminat davası açtı Hediyeler sahte çıktı ilişki bitti! Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinden jet hızıyla ayrılıp bebeğini aldırdı 10:56 Hediyeler sahte çıktı ilişki bitti! Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinden jet hızıyla ayrılıp bebeğini aldırdı Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü 10:03 Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü
İhale 28 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak! TMSF, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'i satışa çıkardı 09:01 İhale 28 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak! TMSF, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'i satışa çıkardı Takı adeti de değişti! Gelin ve damada altın yerine 26 bin lira değerinde kripto para taktılar 08:06 Takı adeti de değişti! Gelin ve damada altın yerine 26 bin lira değerinde kripto para taktılar

Son Dakika Haberleri
11:59 Portekiz kaybetti, Ronaldo rakip kaleciye takıldı: Çok şanslısınız
11:41 Ek gelir olarak başlamıştı, aylık yaklaşık 30 bin organik yumurta üretiyor
11:41 Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü
11:34 Danimarkalı yıldız Maehle'nin Fenerbahçe selamı EURO 2020'ye damga vurdu
11:29 Bahşiş için düğün konvoyunun önünü kestiler, hastanelik oldular!
11:29 İhalesi iptal edilen gazeteci Enver Aysever, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tazminat davası açtı
11:11 Diego Costa ve Hulk ile anlaşma noktasına gelen Beşiktaş, bir de alternatif golcü getirmek istiyor
10:39 Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı, 500 lira seviyesinden işlem görüyor
10:36 Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için beklenen gün geldi
10:33 Dolar haftaya düşüşle başladı, 8,72'den işlem görüyor
Portekiz kaybetti, Ronaldo rakip kaleciye takıldı: Çok şanslısınız Portekiz kaybetti, Ronaldo rakip kaleciye takıldı: Çok şanslısınız         
12:00
Kumar baskınında paraları kaptırınca, komiserin kolunu ısırdı Kumar baskınında paraları kaptırınca, komiserin kolunu ısırdı         
11:58
Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü         
11:41
Bahşiş için düğün konvoyunun önünü kestiler, hastanelik oldular! Bahşiş için düğün konvoyunun önünü kestiler, hastanelik oldular!         
11:30
Diego Costa ve Hulk ile anlaşma noktasına gelen Beşiktaş, bir de alternatif golcü getirmek istiyor Diego Costa ve Hulk ile anlaşma noktasına gelen Beşiktaş, bir de alternatif golcü getirmek istiyor         
11:11
İçişleri genelge yayımladı, işte kalem kalem tam normalleşme adımları! Başlangıç 1 Temmuz'da İçişleri genelge yayımladı, işte kalem kalem tam normalleşme adımları! Başlangıç 1 Temmuz'da         
10:06
Taylan Antalyalı'nın giydiği tişört sosyal medyayı ayağa kaldırdı Taylan Antalyalı'nın giydiği tişört sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
09:53
Kanada'da restoran, mağaza ve okullar kapatıldı! Son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı Kanada'da restoran, mağaza ve okullar kapatıldı! Son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı         
08:24
Toplanıp miting yaptılar! Aşı karşıtı doktordan olay yaratacak iddialar, meslektaşlarına demediğini bırakmadı Toplanıp miting yaptılar! Aşı karşıtı doktordan olay yaratacak iddialar, meslektaşlarına demediğini bırakmadı         
07:40
Son ankette sürpriz sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2,6'ya düştü Son ankette sürpriz sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2,6'ya düştü         
07:37
Irina Shayk'ın üstsüz pozu gündeme bomba gibi düştü Irina Shayk'ın üstsüz pozu gündeme bomba gibi düştü         
00:47
Şeyma Subaşı ayrılığı çabuk unuttu, iki erkek arkadaşıyla partiye katıldı Şeyma Subaşı ayrılığı çabuk unuttu, iki erkek arkadaşıyla partiye katıldı         
00:05
Bikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü Bikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü         
23:01
Türkiye'nin şampiyon olan ilk kadın başkanı Cevher Erdem istifa etti Türkiye'nin şampiyon olan ilk kadın başkanı Cevher Erdem istifa etti         
21:33
Alışverişe çıkan Kerimcan Durmaz, kameralara makyajsız yakalandı Alışverişe çıkan Kerimcan Durmaz, kameralara makyajsız yakalandı         
20:05
Ölümden kıl payı kurtulan genç, takla atan aracın içinde sigara istedi! Çevredekiler ne yapacağını bilemedi Ölümden kıl payı kurtulan genç, takla atan aracın içinde sigara istedi! Çevredekiler ne yapacağını bilemedi         
19:02
Sezgin Baran Korkmaz'ın köylüleri nasıl kandırdığını anlattığı video sosyal medyayı salladı: 1 liralık ürünü 72 TL'ye sattık Sezgin Baran Korkmaz'ın köylüleri nasıl kandırdığını anlattığı video sosyal medyayı salladı: 1 liralık ürünü 72 TL'ye sattık         
14:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2021 12:11:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Orman Ekosistem Köprüsü" yaban hayvanlarının güvenli geçiş rotası oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement