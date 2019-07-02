Son Dakika Haberleri: Adana'daki orman yangını
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Adana'daki orman yangını

1 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kontrol altına alınan orman yangını rüzgarın etkisiyle tekrar başladı.

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde kontrol altına alınan orman yangını rüzgarın etkisiyle tekrar başladı.
Kızıldere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve ekiplerce kontrol altın alınan yangın rüzgarın etkisiyle tekrar alevlendi.
Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletmesine ait ekipmanlarla müdahale edilen yangının çevre mahalle ve yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışmalar sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:57 Kaynak: AA
Ceyhan, Adana, Güncel
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