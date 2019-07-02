Adana'daki orman yangını
1 saat önce
Adana'nın Ceyhan ilçesinde kontrol altına alınan orman yangını rüzgarın etkisiyle tekrar başladı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:57 Kaynak: AA
'nın Ceyhan
ilçesinde kontrol altına alınan orman yangını rüzgarın etkisiyle tekrar başladı.
Kızıldere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve ekiplerce kontrol altın alınan yangın rüzgarın etkisiyle tekrar alevlendi. Adana Büyükşehir Belediyesi
itfaiye ekipleri ile Orman İşletmesine ait ekipmanlarla müdahale edilen yangının çevre mahalle ve yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışmalar sürüyor.
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