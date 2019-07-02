Son Dakika Haberleri: Adana'daki orman yangını
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Adana'daki orman yangını

1 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesindeki orman yangınında yaklaşık 10 hektarlık alanda zarar oluştu.

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Adana'nın Ceyhan ilçesindeki orman yangınında yaklaşık 10 hektarlık alanda zarar oluştu.
Kızıldere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve ekiplerce kontrol altın alındıktan sonra rüzgarın etkisiyle tekrar yayılan yangına, 4 helikopter, 32 arazöz, 4 dozer, 20'si teknik olmak üzere 180 kişilik yer ekibiyle müdahale edildi.
Ekiplerin, yoğun mücadelesi sonucu yangın söndürüldü.
Soğutma çalışmaları devam eden bölgede, ilk tespitlere göre yaklaşık 10 hektarlık alan zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:55 Kaynak: AA
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