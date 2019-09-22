Son Dakika Haberleri: Adana'daki orman yangını
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Adana'daki orman yangını

1 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Hacıuşağı Mahallesi Kozan Kalesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Yangının meydana geldiği nokta yerleşim alanlarına yakın olduğu için tedbir amaçlı olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi.

Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında yaklaşık 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Adana'daki orman yangını

Kozan Kalesi, Kozan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 02:08 Kaynak: AA
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