Adana'daki orman yangını söndürüldü - Son Dakika

Adana'daki orman yangını söndürüldü
06.01.2021 22:34
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, 2 dekarlık alan yangından zarar gördü.
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, 2 dekarlık alan yangından zarar gördü.
Kuyubeli Mahallesi'nde akşam saat 21.30 sularında başlayan yangın Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangına 3 arasöz ve 1 ilk müdahale aracı ile müdahale edilerek yangın söndürülürken yangında 2 dekarlık kızılçam ağaçlarının bulunduğu alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kuyubeli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 23 Ağustos 2020'de çıkan yangında yaklaşık 200 hektarlık kızılçam ormanı yanmış, 8 mahalle yangından zarar görmüştü.
(Beril Solmuşgül - Emre Bozdemir/İHA)
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