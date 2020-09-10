Adana'daki orman yangını vadiye hapsedildi - Son Dakika

Adana'daki orman yangını vadiye hapsedildi

ADANA - Adana'nın Pozantı ilçesinde dün çıkan orman yangınına 2. günde de müdahale sürüyor.

İlçeye bağlı Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisine dün saat 11.25'te henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Adana Orman Bölge Müdürlüğü, Adana Büyükşehir Belediyesi ile çevre illerin itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor. Yangını söndürme çalışmaları 6 helikopter, 1 uçak, 53 arazöz, 18 su tankı, 400 personel ve çok sayıda iş makinesiyle sürdürülüyor.

Öte yandan, Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yangın gece rüzgarın etkisiyle büyüyerek devam etti ve Belemedik sınırlarına kadar dayandı. Maalesef 200'e yakın evi de boşaltmıştık tehlike arz etmişti. Şu ana kadar evlerimiz ve konuklarımızla ilgili herhangi bir sıkıntı kalmadı. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çeşitli illerden gelen ekiplerimiz gece hatlar oluşturmak suretiyle oluşturdukları bu istinat hatlarında yangını belli bir yere hapsetmiş durumdalar. Şuan Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı 5 helikopter ve 1 yangın uçağıyla vadiye hapsedilmiş yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Mal ve can kaybımız yok. Konukları tehdit eder bir durum kalmadı" dedi.

Başkan Çay, dün helikopterlerin su alma sorunu olduğunu fakat bu sabah Çakıt havzasındaki çalışmayla bu sorunun çözüldüğünü ve helikopterlerin 5 dakikaya bir dönüş yapabildiğini belirterek, "Şu an yangın normal seyrinde hafif de olsa devam ediyor" diye konuştu.