Adana'daki orman yangınına 4 gözaltı - Son Dakika

Adana'daki orman yangınına 4 gözaltı

14.10.2020 00:57
Adana'daki orman yangınına 4 gözaltı, System.String[]

Adana'nın Feke ve İmamoğlu ilçelerinde yaklaşık 8 hektarlık orman örtüsünün kül olduğu yangınla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Adana'nın Feke ve İmamoğlu ilçelerinde yaklaşık 8 hektarlık orman örtüsünün kül olduğu yangınla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Feke'ye Bahçecik Mahallesi ile İmamoğlu ilçesine bağlı Çörten ve Otluk Mahallelerinde 5 Ekim 2020 tarihinde çıkan orman yangınında yaklaşık 8 hektarlık orman örtüsü zarar gördü.

Adana İl Jandarma Komutanlığınca, yangın olayları ile ilgili yapılan araştırmalar neticesinde, İ.C., E.K., O.G. ve H.Y. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında cumhuriyet savcısının talimatıyla adli işlem başlatıldı. - ADANA

Bahçecik, İmamoğlu, Adana, Feke, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'daki orman yangınına 4 gözaltı - Son Dakika

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