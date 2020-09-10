Adana'daki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı - Son Dakika

Adana'nın Pozantı ilçesinde dün çıkan orman yangınına havadan müdahaleye sabahın erken saatlerinde tekrar başlandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisindeki dün saat 11.25'te henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Adana Orman Bölge Müdürlüğü, Adana Büyükşehir Belediyesi ile çevre illerin itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor. Yangın söndürme çalışmalarına akşam saatlerine kadar 6 helikopter ve "Ateş Kuşlar" isimli yangın uçağı katıldı.

Havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahale çalışmasına sabah saatlerinde tekrar başlandı.

Yangını söndürme çalışmaları 6 helikopter, 1 uçak, 53 arazöz, 18 su tankı, 400 personel ve çok sayıda iş makinesiyle sürdürülüyor. - ADANA