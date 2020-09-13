Adana'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı - Son Dakika

Adana'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı

Adana'nın Pozantı ilçesinde 9 Eylül'de başlayan ve devam eden orman yangınına havadan müdahaleye tekrar başlandı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde 9 Eylül'de başlayan ve devam eden orman yangınına havadan müdahaleye tekrar başlandı. Pozantı ilçesine bağlı Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Dün havanın kararması nedeniyle ara verilen yangına havadan müdahale, sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle bir süre gecikti. Sis ve olumsuz şartların ortadan kalkmasıyla 2 helikopter yangına havadan müdahale etmeye başladı. Yangına karadan da ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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