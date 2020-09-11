Adana'daki orman yangınına havadan müdahaleye ara verildi - Son Dakika

Havanın kararması üzerine yangına havadan müdahaleye ara verildi. Ekiplerin karadan müdahalesi ise devam ediyor.

Yangına 6 helikopter, yangın söndürme uçağı, 53 arazöz, 18 su tankı, iş makineleri ile 400 personel müdahale ediyor.

Önceki gün öğlen saatlerinde Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Adana 'nın Pozantı ilçesinde devam eden orman yangınına havadan müdahaleye, havanın kararması nedeniyle ara verildi.

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