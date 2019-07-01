Son Dakika Haberleri: Adana'daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
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Adana'daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

1 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde çıkan orman yangınına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Adana'daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor, System.String[]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde çıkan orman yangınına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Kızıldere Mahallesi'nde ormanlık alanda itfaiye ekipleri yangın ihbarı aldı. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı. Yangına helikopter de havadan destek vererek müdahale diyor. Yaklaşık 3 saattir devam eden yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:41 Kaynak: İHA
İtfaiye, Ceyhan, Adana, 3. Sayfa
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