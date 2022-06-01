Adana'daki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
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Adana'daki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

01.06.2022 11:02
Adana'daki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı.

Akdam Mahallesi'nde 28 Mayıs'ta çıkan ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince söndürülen yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri E.B'yi (47) gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kozan Adliyesine sevk edilen E.B. savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi.

Kozan ilçesi Akdam Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 28 Mayıs'ta çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmüştü.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'daki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika


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