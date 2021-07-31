YANAN ALAN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan ve komşu İmamoğlu ilçesine sıçrayan orman yangını, gece saatlerinde söndürüldü. İmamoğlu'nun Otluk ve Camili 2 köyüne kadar dayanan yangın söndürüldükten sonra yanan alan, havadan görüntülendi. Simsiyah olan ormanlık alan, dronla çekilen görüntülerde yer aldı.
Yusuf KANTARLI- Eser PAZARBAŞI- Uğur SELÇİK/ İMAMOĞLU (Adana),
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Adana'daki orman yangınları 4'üncü gününde kısmen kontrol altına alındı (2) - Son Dakika