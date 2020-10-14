Adana'daki orman yangınlarıyla ilgili yakalanan 4 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika

Adana'daki orman yangınlarıyla ilgili yakalanan 4 şüpheli serbest bırakıldı
14.10.2020 16:41
Adana'nın Feke ve İmamoğlu ilçelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.
Adana'nın Feke ve İmamoğlu ilçelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.
Feke ilçesi Bahçecik Mahallesi ile İmamoğlu ilçesi Çörten ve Otluk mahallelerinde 5 Ekim'de çıkan yangınlarla ilgili dün jandarma ekiplerince gözaltına alınan 4 zanlının işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler İ.C, E.K, O.G. ve H.Y, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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