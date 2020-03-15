Adana'daki otopark ücreti kavgasında yaralanan 4 kişiden biri öldü - Son Dakika
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Adana'daki otopark ücreti kavgasında yaralanan 4 kişiden biri öldü

6 saat önce

Adana'da 5 liralık otopark ücreti anlaşmazlığından çıkan kavgada yaralanan 4 kişiden biri tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Adana'daki otopark ücreti kavgasında yaralanan 4 kişiden biri öldü, System.String[]

Adana'da 5 liralık otopark ücreti anlaşmazlığından çıkan kavgada yaralanan 4 kişiden biri tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'nde park ücreti nedeniyle çıkan kavgada yaralanan otopark işletmecisi Zafer T. tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Taşkın'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay

Tepebağ Mahallesi'nde 10 Mart'ta otoparka araçlarını park eden ancak çıkışta ücret ödemek istemedikleri öne sürülen V.E, Y.T. ve V.Y. ile işletmeciler Zafer ve Cumali T. adlı kardeşler arasında bıçaklı ve silahlı kavga çıkmıştı.

Kavgada Zafer T. başından silahla vurularak, kardeşi Cumali T. ile V.E. bıçakla yaralanmış, çevredeki bir esnafın bacağına da seken kurşun isabet etmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden V.E. tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Adli Tıp Kurumu, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:48 Kaynak: AA
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