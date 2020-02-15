Son Dakika › Ekonomi › Adana'daki pamuk yağı fabrikası yangını üçüncü gününde - Son Dakika Ekonomi
Adana'daki pamuk yağı fabrikası yangını üçüncü gününde
24 dakika önce
Adana'da, bir pamuk yağı fabrikasında 13 Şubat Perşembe gece saatlerinde başladıktan bir süre sonra kontrol altına alınan fakat aynı günün sabahı yeniden başlayan yangını söndürme çalışmaları üçüncü gününde sürüyor.
Adana'da, bir pamuk yağı fabrikasında 13 Şubat Perşembe gece saatlerinde başladıktan bir süre sonra kontrol altına alınan fakat aynı günün sabahı yeniden başlayan yangını söndürme çalışmaları üçüncü gününde sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 09:12
Son Dakika Adana'da 156 milyon liralık senet çetesine operasyon: 10 gözaltı Adana'da cuma çıkışı dağıtılan Cumhuriyet gazetesi Belediye Meclisi'nde tartışıldı Orman Genel Müdürlüğü personel alımında usulsüzlük yapıldığı iddia edildi Son dakika: Tarım Bakanlığı, halkın sağlığıyla oynayan 74 firmayı tek tek açıkladı