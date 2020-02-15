Adana'daki pamuk yağı fabrikası yangını üçüncü gününde - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Adana'daki pamuk yağı fabrikası yangını üçüncü gününde - Son Dakika Ekonomi

Adana'daki pamuk yağı fabrikası yangını üçüncü gününde

24 dakika önce

Adana'da, bir pamuk yağı fabrikasında 13 Şubat Perşembe gece saatlerinde başladıktan bir süre sonra kontrol altına alınan fakat aynı günün sabahı yeniden başlayan yangını söndürme çalışmaları üçüncü gününde sürüyor.

Adana'daki pamuk yağı fabrikası yangını üçüncü gününde, System.String[]

Adana'da, bir pamuk yağı fabrikasında 13 Şubat Perşembe gece saatlerinde başladıktan bir süre sonra kontrol altına alınan fakat aynı günün sabahı yeniden başlayan yangını söndürme çalışmaları üçüncü gününde sürüyor.

Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 09:12 
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