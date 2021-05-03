ADANA'DAKİ PATLAMANIN NEDENİ EL YAPIMI BOMBA - Son Dakika

ADANA'DAKİ PATLAMANIN NEDENİ EL YAPIMI BOMBA

03.05.2021 12:15

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde evde meydana gelen Şenol Saruhan (34) ile arkadaşı Fedi Yoksul'un (23) ağır, oğlu Emirhan Saruhan'ın (6) hafif yaralandığı patlamanın el yapımı bomba hazırlandığı sırada meydana geldiği ortaya çıktı.

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde evde meydana gelen Şenol Saruhan (34) ile arkadaşı Fedi Yoksul'un (23) ağır, oğlu Emirhan Saruhan'ın (6) hafif yaralandığı patlamanın el yapımı bomba hazırlandığı sırada meydana geldiği ortaya çıktı. Durumu ağır olan Saruhan ve Yoksul'un tedavisi sürüyor.

Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde Şenol Saruhan, oğlu Emirhan Saruhan ve arkadaşı Ferdi Yoksul, evde otururken patlama meydana geldi. Patlamada Şenol Saruhan ve Ferdi Yoksul ağır, Emirhan Saruhan ise hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

YARIM SAAT ÖNCE 'BENİM FOTOĞRAFIMI ÇEK' DEMİŞ

Patlamanın meydana geldiği evde yaşayan, eşinden ayrı olduğu öğrenilen Şenol Saruhan'ın olaydan yarım saat önce komşusunun oğlunu çağırıp, Gel benim fotoğrafımı çek. Ölürsem sosyal medya hesabında paylaşırsın dediği öğrenildi. Patlamanın ise fotoğrafı çeken komşu oğlunun evden ayrılmasının ardından meydana geldiği kaydedildi.

ÜZERİNDE 'TORPİL' YAZAN KUTU

Patlamanın etkisiyle pencere camları kırılan evde yapılan incelemede üzerinde 'torpil' yazan kutunun olması dikkat çekti. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede Şenol Saruhan ve Ferdi Yoksul'un evin oturma odasında el yapımı bomba hazırladıkları sırada patlamanın meydana geldiği öğrenildi.

Öte yandan patlamanın olduğu odanın tüm camlarının kırıldığı ve evde büyük tahribat olduğu gözlendi. Olayın ardından Adana Şehir Hastanesi ve Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının ağır ve bilinçlerinin kapalı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin el yapımı bombayı ne amaçla hazırladıkları araştırılıyor.

ADANA'DAKİ PATLAMANIN NEDENİ EL YAPIMI BOMBA
ADANA'DAKİ PATLAMANIN NEDENİ EL YAPIMI BOMBA
ADANA'DAKİ PATLAMANIN NEDENİ EL YAPIMI BOMBA
ADANA'DAKİ PATLAMANIN NEDENİ EL YAPIMI BOMBA
ADANA'DAKİ PATLAMANIN NEDENİ EL YAPIMI BOMBA
ADANA'DAKİ PATLAMANIN NEDENİ EL YAPIMI BOMBA

Bahçelievler Mahallesi, Adana Yüregir, Adana, Bomba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA'DAKİ PATLAMANIN NEDENİ EL YAPIMI BOMBA - Son Dakika


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