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Adana'daki patlayıcıyı Suriye'den cep telefonuyla infilak ettiren sanığa müebbet - Son Dakika

Adana'daki patlayıcıyı Suriye'den cep telefonuyla infilak ettiren sanığa müebbet

23.11.2021 12:33
Adana'daki patlayıcıyı Suriye'den cep telefonuyla infilak ettiren sanığa müebbet

Adana'da, 2019 yılında kaldırıma yerleştirilen patlayıcıyı cep telefonuyla Suriye'den infilak ettirdiği belirlenen terör örgütü PKK üyesi sanığa müebbet ve 7 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Adana'da, 2019 yılında kaldırıma yerleştirilen patlayıcıyı cep telefonuyla Suriye'den infilak ettirdiği belirlenen terör örgütü PKK üyesi sanığa müebbet ve 7 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu Servet Bayam, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Servet Bayam'ın terör örgütü PKK'nın gizli yapılanması YPS içerisinde "Tolhindan Botan" kod adıyla faaliyet yürüttüğünü belirtti.

Savcı, Bayam'ın olaydan sonra tutuklanan ve müebbet hapse çarptırılan Ali Abdullah El H'yi, Suriye'den patlayıcı temin ederek bombalı saldırı için Adana'ya gönderdiğini bildirdi.

Sanığın, 20 Kasım 2019'da merkez Seyhan ilçesi Şinasi Efendi Caddesi'ndeki kaldırımda patlatılan cep telefonu düzenekli bombayı GSM hattı üzerinden Suriye'den aramak suretiyle infilak ettirdiğinin belirlendiğini kaydeden savcı, Bayam'ın "devletin birliği ve bütünlüğünü bozma", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" ve "mala zarar verme" suçlarından cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Servet Bayam'ı "devletin birliği ve bütünlüğünü bozma" suçundan müebbet, "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" ve "mala zarar verme" suçlarından da 7 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Olay ve dava süreci

Adana'da, 20 Kasım 2019'da merkez Seyhan ilçesi Şinasi Efendi Caddesi'ndeki kaldırımda patlayıcı infilak ettirilmesi sonucu araçlar zarar görmüştü.

Soruşturma kapsamında tutuklanan sanıklar Ali Abdullah El H. "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan müebbet ve "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma ve mala zarar verme" suçlarından 7 yıl 8 ay 15 gün, Ali El A. ve Soliman A. "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma suçuna yardım"dan 18 yıl 10 ay 7'şer gün, İsa El R. "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Tutuksuz 4 sanığın ise beraatine karar verilmişti.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'daki patlayıcıyı Suriye'den cep telefonuyla infilak ettiren sanığa müebbet - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'daki patlayıcıyı Suriye'den cep telefonuyla infilak ettiren sanığa müebbet - Son Dakika
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