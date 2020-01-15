Adana'daki "pert araç dolandırıcılığı" davası - Son Dakika
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Adana'daki "pert araç dolandırıcılığı" davası

6 saat önce

Adana'da, hasarlı araçların sahiplerini sigorta şirketinden aradıkları izlenimi vererek suç örgütü kapsamında dolandırdıkları iddia edilen 3'ü tutuklu 19 şüphelinin, 7 yıldan 412 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istemiyle açılan davanın duruşması görüldü.

Adana'daki

Adana'da, hasarlı araçların sahiplerini sigorta şirketinden aradıkları izlenimi vererek suç örgütü kapsamında dolandırdıkları iddia edilen 3'ü tutuklu 19 şüphelinin, 7 yıldan 412 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istemiyle açılan davanın duruşması görüldü.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar Okan A, kardeşi E.A. ve Turgut E. tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Bazı tutuksuz sanıklar ile sanıkların avukatlarının da geldiği duruşmada, mahkeme başkanı, sanık Kenan Taha P. hakkında benzer suçla ilgili hazırlanan iddianamenin dava dosyasıyla birleştirildiğini kaydetti.

Sanık Kenan Taha P, savunmasında, kendini sigortacı olarak tanıttığını, müştekiden para istemediğini iddia etti.

Olaylarla ilgisinin olmadığını savunan Kenan Taha P, "Okan A. benden, bankalarla sıkıntısı olduğunu, para geleceğini söyleyip hesap numaramı istedi. Ben de verdim. Gelen parayı çekip kendisine verdim. Hesabımı kullanması karşılığında bana para vermedi. Komisyon almadım." diyerek beraatini istedi.

Sanık E.A, önceki savunmalarını tekrarladığını belirterek, "Ailem zor durumda. Duruşmalarda hazır olmak istiyorum." dedi.

Turgut E. ise iş yerini kapattıktan sonra tanıştığı Okan A'nın kendisinden telefon hattı istediğini ve bu hatla dolandırıcılık yaptığını iddia etti.

Olaylarla ilgisinin olmadığını savunan Turgut E, "Ben bu insanların hiç birisini tanımam. Müştekilerin herhangi birisi beni görmüş, bana para vermiş ise her türlü cezaya razıyım. Boşu boşuna tutukluyum. Biz Okan ile gece eğlenmeye gidiyorduk, masrafları kendi karşılıyordu. Ben sadece R.Ç'nin hesabını Okan'a verdim. Okan da bunun karşılığında bana 1000 lira verdi, biz de R.Ç ile gece kulübünde bu parayı yedik." diye konuştu.

Başka suçtan tutuklu olan İsmail E. de suçlamaları kabul etmeyip, neden sanık konumunda olduğunu bilmediğini söyledi.

Diğer sanıkların da suçlamaları kabul etmediği duruşmada, cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların tahliyeleri halinde kaçabileceklerini belirterek tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı, müştekilerin dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için erteledi.


Olay


Adana'da hasarlı araçların sahiplerini sigorta şirketinden aradıkları izlenimi vererek suç örgütü kapsamında dolandırdıkları iddia edilen 3'ü tutuklu 19 şüpheli hakkında dava açılmıştı.

İddianamede, örgütün elebaşı olduğu iddia edilen sanık ile kardeşinin, kendilerini sigorta şirketi yöneticisi olarak tanıtıp irtibat kurduğu araç sahipleri, servis görevlileri ile çok sayıda kişiyi "pert araçların satışını yapacakları" yalanıyla kandırıp dolandırdığı bilgisine yer verilmişti.

Sigorta, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:10 Kaynak: AA
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