Son Dakika Haberleri: Adana'daki Pkk/kck Davasında Karar

Adana'daki Pkk/kck Davasında Karar

27 dakika önce

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya ilişkin davada yargılanan 2 sanığa 3 yıl 1 ay 15 gün ile 3 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Adana'daki Pkk/kck Davasında Karar, System.String[]
Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya ilişkin davada yargılanan 2 sanığa 3 yıl 1 ay 15 gün ile 3 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Z.E. ve D.D. ile avukatları katıldı.

Sanık D.D, savunmasında daha önce etkin pişmanlığa dair kapsamlı beyanlarda bulunduğunu belirterek, beraatine karar verilmesini talep etti.

Sanık Z.E. de suçlamaları reddederek, beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanıkların üzerilerine atılı suçtan cezalandırılmaları yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında sanık D.D'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, sanık Z.E'yi ise "örgüte yardım etmek" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:42 Kaynak: AA

PKK, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gözü Dönmüş Kardeş, Ablasının 80 Bin Liralık Altınını Çaldı Yargıtay'dan Emsal Karar: Boşanan Koca İşsiz de Olsa Karısına Nafaka Ödeyecek

Ceyhan Ziraat Odası Başkanı, Başından Vurulmuş Halde Ölü Bulundu Fatih Terim, Babasının Mezarını Ziyaret Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 16:09:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'daki Pkk/kck Davasında Karar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]