Son Dakika Haberleri: Adana'daki Pkk/kck Davasında Karar

Adana'daki Pkk/kck Davasında Karar

1 saat önce

Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından dava açılan ikisi tutuklu 8 sanıktan 4'ü beraat etti.

Adana'daki Pkk/kck Davasında Karar, System.String[]
Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından dava açılan ikisi tutuklu 8 sanıktan 4'ü beraat etti. Diğer 4 sanığa ise 1 yıl 13 ay ile 19 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalandırı verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Aysel Türkmen, Mevlüde Çetinkaya ile S.B, E.Ç. A.T. ve F.A.T. katıldı.


Tutuklu sanıklar Güler Aruk ve Ayşe Bozkurt ise bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla mahkemeye katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık S.B, terör örgütü PKK/KCK ile bir bağlantısı olmadığını ve terör örgütüne yardım etmediğini savunarak, "Örgütsel bir konumum yoktur. Hiçbir silahlı eyleme katılmadım. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ya da beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında sanıkların üzerilerine atılı suçlardan cezalandırılması ve tutuklu sanıklar Güler Aruk ve Ayşe Bozkurt'un mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de sanık Güler Aruk'u "silahlı terör örgütüne üye olma ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 19 yıl 6 ay, sanık Ayşe Bozkurt'u 12 yıl, sanıklar Mevlüde Çetinkaya ve Aysel Türkmen'i ise "örgüte yardım etmek" suçundan 1 yıl 13'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet ayrıca sanıklar S.B, E.Ç. A.T. ve F.A.T'nin beraatine, Güler Aruk ve Ayşe Bozkurt'un da mevcut halinin devamına hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:17 Kaynak: AA

PKK, Adana, Güncel
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