Adana'daki PKK/KCK davasında karar

Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan 6 sanıktan ikisine 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz yargılanan sanıklar Cengiz Ertaş, Hüsnü Erçik, M.S, M.D, T.Ö. ile Ş.Y ile avukatları hazır bulundu.

Sanık Ertaş savunmasında, terör örgütü PKK/KCK üyesi olmadığını öne sürerek, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Hiçbir terör örgütüne yardım etmedim. Silahlı bir eyleme katılmadım. Beraatime karar verilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da PKK/KCK üyesi olmadıklarını belirterek, beraatlerini talep etti.

Esas hakkındaki değerlendirmesi alınan cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak, sanıklar Cengiz Ertaş ve Hüsnü Erçik'in üzerlerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması, sanıklar M.S, M.D, T.Ö. ile Ş.Y'nin ise delil yetersizliğinden beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Cengiz Ertaş ve Hüsnü Erçik'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar M.S, M.D, T.Ö. ile Ş.Y'nin ise delil yetersizliğinden beraatine karar verildi.