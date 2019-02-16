Son Dakika Haberleri: Adana'daki PKK Operasyonunda 13 Şüpheli Adliyede

Adana'daki PKK Operasyonunda 13 Şüpheli Adliyede

40 dakika önce

Adana'daki PKK operasyonunda 13 şüpheli adliyedeAdana'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 kişiden 13'ü adliyeye sevk edildi.

Adana'daki PKK operasyonunda 13 şüpheli adliyede

Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 kişiden 13'ü adliyeye sevk edildi.

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999 yılında yakalanışının yıl dönümü öncesinde Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce sokak eylemlerine karıştığı ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı öne sürülen kişilerin evlerine 14 Şubat günü sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı. Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Asayiş şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de katıldığı operasyonda, 38 adrese eş zamanlı girildi. Evlerin kapılarını koçbaşlarıyla kırıp, giren ekipler, aralarında 18 yaşından küçük kişilerin de olduğu 24 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ise bir ruhsatsız tabanca ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüphelilerden 13'ünün sosyal medya hesaplarından PKK propagandası yaptığı saptandı. 13 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 14 şüphelinin sorgusunun ise sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera Çağlar ÖZTÜRK- Can ÇELİKADANA, (DHA)-

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:45 Kaynak: DHA

PKK, Adana, Güncel
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