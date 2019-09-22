Adana'daki "provokasyon" operasyonu

Adana'da, geçtiğimiz günlerde bir erkek çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiası üzerine gözaltına alınan 25 kişinin ardından olayı provoke ettiği ileri sürülen 113 şüpheli daha yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesinde 20 Eylül'de bir çocuğa cinsel istismar olayıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden halkı provoke ettiği iddiasıyla 93 kişiyi, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği de iş yeri ve evlere zarar veren 20 şüpheliyi daha yakalamasıyla gözaltı sayısı 138'e yükseldi.

Güvenlik kamerası ve sosyal medyada yayımlanan görüntülerden tespit edilerek "halkı galeyana getirme", "kin ve nefret yayma", "suç işlemeye tahrik etme", "mala zarar verme" iddiasıyla yakalanan 113 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyette götürüldü.

Olay

Merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde 20 Eylül'de, 11 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddiası üzerine toplanan bir grup, şüpheliye ait olduğunu düşündüğü eve zarar vermek istemişti. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri grubun saldırı girişimini önlemiş, daha sonra bir grup, bölgedeki bazı iş yerleri ile araçlara zarar vermişti. Cinsel istismar olayıyla ilgili güvenlik birimlerinin yaptığı tahkikat sonucunda gözaltına alınan 15 yaşındaki A.K. tutuklanmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayı provoke ettiği ileri sürülen 25 şüpheli yakalamıştı.