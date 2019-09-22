Son Dakika Haberleri: Adana'daki "provokasyon" operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Adana'daki "provokasyon" operasyonu

1 saat önce

Seyhan ilçesinde bir erkek çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiasının ardınan olayı provoke ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 138 kişiden 9'u serbest bırakıldı, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Adana'daki

Seyhan ilçesinde bir erkek çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiasının ardınan olayı provoke ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 138 kişiden 9'u serbest bırakıldı, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilçede 20 Eylül'de bir çocuğa cinsel istismar olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden halkı provoke ettiği iddiasıyla gözaltına alınanlardan 9'u, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli hakkında, savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararı uygulandı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay

Merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde, 11 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddiası üzerine toplanan bir grup, şüpheliye ait olduğunu düşündükleri eve zarar vermek istemişti.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, saldırı girişimini önlemiş, daha sonra bir grup, bölgedeki bazı iş yerleri ile araçlara zarar vermişti.

Cinsel istismar olayıyla ilgili yapılan tahkikat sonucunda, gözaltına alınan 15 yaşındaki A.K. tutuklanmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, olayı provoke ettiği ileri sürülen 138 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyet Müdürlüğü, Seyhan, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 08:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsrail basını: Seçimleri kaybeden Netanyahu siyaseti bırakmak istiyor
İnternet'ten tatil aldı, hayatının şokunu yaşadı Balıkçıların gözü "denizlerin prensi"nde Güney kore'de şampiyon semih saygıner

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 21:40:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'daki "provokasyon" operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]