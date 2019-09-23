Adana'daki "provokasyon" operasyonu

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir erkek çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiasının ardından olayı provoke ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 138 kişiden 85'i daha serbest bırakıldı, 38'i ise adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Seyhan'da 20 Eylül'de bir çocuğa yönelik cinsel istismar olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden halkı provoke ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 138 şüpheliden 85'i daha, ifadesinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 38 zanlı ise Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Böylece emniyette sorgusu süren şüpheli kalmadı.

Olay

Merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde, 11 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddiası üzerine toplanan bir grup, bölgedeki bazı iş yerleri ile araçlara zarar vermişti.

Cinsel istismar olayıyla ilgili yapılan tahkikat sonucunda, gözaltına alınan 15 yaşındaki A.K. tutuklanmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, olayı provoke ettiği öne sürülen 138 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 9'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulanmıştı.