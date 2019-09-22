Son Dakika Haberleri: Adana'daki provokasyonla ilgili gözaltı sayısı 138'e çıktı
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Adana'daki provokasyonla ilgili gözaltı sayısı 138'e çıktı

12 dakika önce

ADANA'da, 11 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiasının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla halkı galeyana getirip, yabancı uyruklu kişilerin işyerleri ve evlerine zarar verilmesine neden olduğu öne sürülen kişilere yönelik operasyonlar sürüyor.

Adana'daki provokasyonla ilgili gözaltı sayısı 138'e çıktı, System.String[]

ADANA'da, 11 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiasının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla halkı galeyana getirip, yabancı uyruklu kişilerin işyerleri ve evlerine zarar verilmesine neden olduğu öne sürülen kişilere yönelik operasyonlar sürüyor. Olayla ilgili 98 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 138'e yükselirken, şüphelilerden bazılarının sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla halkı provoke ettiği, bazılarının ise yabancılara ait ev ve iş yerlerine zarar verdiği bildirildi.

Olay, Perşembe günü, merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi 38070 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, A.K., aynı mahallede oturan 11 yaşındaki erkek çocuğunu okul çıkışı evine götürüp taciz etti. Olay mahalleyi ayağa kaldırdı. Yüzlerce kişi, A.K.'nin oturduğu ileri sürülen evi yakmak istedi. Polisin biber gazıyla müdahale etmesiyle kalabalık dağıldı.

Olayın ardından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda şüphelinin yabancı uyruklu olduğu iddia edilince olaylar yeniden alevlendi. Çevre mahallelerde toplanan yüzlerce kişi, gruplar halinde yabancı uyruklu kişilerin iş yerleri ve araçlarına saldırıp, zarar verdi. Çevik kuvvet, terörle mücadele, asayiş ve özel harekat polisleri, öfkeli kalabalığı güçlükle dağıtıldı.

Bu arada polisin gözaltına aldığı 37 suç kaydı bulunan A.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Halkın sokağa çıkıp, yabancı uyruklu vatandaşların mallarına zarar verilmesine neden olan provokatör paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen kişiler, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gece saatlerinde tek tek tespit edildi. Söz konusu paylaşımları yapan 5'i kadın, 40 kişinin gözaltına alınmasının ardından çalışmalara devam edildi.

GÖZALTI SAYISI 138'E YÜKSELDİ

Polis ekiplerince, devam eden soruşturma kapsamında, 3 gün içinde, farklı tarihlerde olayla ilgili olarak 98 kişi daha gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarla gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla halkı provoke ettiği, bazılarının ise yabancılara ait ev ve iş yerlerine zarar verdiği bildirildi. Gözaltı sayısı 138'e yükselirken, sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 10:49 Kaynak: DHA
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