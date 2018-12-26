Adana'daki Sağanak

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, gece saatlerinden itibaren kentte etkili olan sağanağın ardından su birikintisi oluşan Adana Merkez Otogar'da çalışma yaptı.

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, gece saatlerinden itibaren kentte etkili olan sağanağın ardından su birikintisi oluşan Adana Merkez Otogar'da çalışma yaptı.



Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, hayatı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle ASKİ ekipleri çalışma başlattı.



Ekipler, ağaç yapraklarının diğer atıklarla birlikte yağmur suyu şebekesini tıkaması sonucu Adana Merkez Otogar'da meydana gelen su birikintisine müdahale etti.



Otogarın peronlarında ve otoparkında biriken yağmur suyu, ekiplerin çalışmasıyla kısa zamanda tahliye edildi, buradaki trafik normale döndü.



Açıklamada, Adana'da mevsim normallerindeki bir aylık yağmurun yarısının bir saatte yağdığı da kaydedildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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