Adana'daki sağanak yaşamı zorlaştırıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'daki sağanak yaşamı zorlaştırıyor - Son Dakika

Adana'daki sağanak yaşamı zorlaştırıyor

6 saat önce

Adana'da etkili olan sağanak nedeniyle yaşam olumsuz etkilenirken, E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun bağlantı yolu, su basması nedeniyle ulaşıma kapandı.

Adana'daki sağanak yaşamı zorlaştırıyor, System.String[]

Adana'da etkili olan sağanak nedeniyle yaşam olumsuz etkilenirken, E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun bağlantı yolu, su basması nedeniyle ulaşıma kapandı.

Merkez ilçelerde okulların tatil edildiği kentte, yağmur nedeniyle bir çok yol su altında kaldı, evleri su bastı. Sürücülerin yolda mahsur kalan araçları, çekiciler vasıtasıyla kurtarıldı.

Merkez Sarıçam ilçesinde, E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun bağlantı yolu da taşan suların altında kalınca kapandı.

Cezaevine giden bir kuruma ait araç suların çekilmesini beklerken, kuruma personel getiren servis aracı da su dolu yola giremedi. Kuruma gelen bazı mahkum yakınları ile avukatlar da cezaevine ulaşamadı.

Yolun açılması için çalışma başlatıldı.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: AYM, Kanal İstanbul yap-işlet-devret modeli için istenen iptal düzenlemesini reddetti
İstanbul'da küflenmiş sucuklarla yakalanan kişiye 23 bin lira ceza kesildi Son dakika: Adana'da 5 ilçede okullar tatil edildi Son dakika: Adana'da sel sularına kapılan araçta bulunan 2 kişi kayboldu

Son Dakika Haberleri
20:21 Rize ve Trabzon'da yeni orman yangınları - Son Dakika
20:20 Hareket halindeki araç yandı - Son Dakika
20:19 Rize ve Trabzon'da yeni orman yangınları - Son Dakika
20:19 Kütahya tutuklunun evinde 38 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
20:16 Akit TV soruşturmasına yetkisizlik kararı - Son Dakika
20:08 Son dakika: Adana'da sel sularına kapılan araçta bulunan 2 kişi kayboldu - Son Dakika
18:08 Çocuğunun yanında eşini döven koca için istenen ceza belli oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 20:24:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'daki sağanak yaşamı zorlaştırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]