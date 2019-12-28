Adana'daki sağanakta mağdur olanlara Türk Kızılay ve AFAD'dan yardım - Son Dakika
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Adana'daki sağanakta mağdur olanlara Türk Kızılay ve AFAD'dan yardım

6 saat önce

Adana'daki sağanak ve ardından yaşanan taşkın nedeniyle mağduriyet yaşayanlara, Türk Kızılay ve AFAD tarafından çeşitli yardımlar yapıldı.

Adana'daki sağanakta mağdur olanlara Türk Kızılay ve AFAD'dan yardım, System.String[]

Adana'daki sağanak ve ardından yaşanan taşkın nedeniyle mağduriyet yaşayanlara, Türk Kızılay ve AFAD tarafından çeşitli yardımlar yapıldı.

Vali Mahmut Demirtaş, Kızılay Bölge Afet Yönetim Müdürlüğünü ziyaretinde, sel felaketinden doğan mağduriyetlerin giderilmesi hususunda hız kesmeden çalışmaları sürdürdüklerini dile getirdi.

Seyhan, Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde yağışlardan etkilenenleri de ziyaret eden Demirtaş, Türk Kızılay ve AFAD tarafından sağlanan battaniye, yorgan, giysi ve gıda gibi çeşitli yardım malzemelerini vatandaşlara verdi.

Demirtaş, burada yaptığı açıklamada, darda kalana kucak açmayı hayat düsturu edinen medeniyet anlayışlarının bir gereği olarak vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Sağanak ve taşkınların meydana geldiği ilk andan itibaren gerek zararların tespiti gerekse vatandaşların sıkıntılarının giderilmesi hususunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak çalıştıklarını bildiren Demirtaş, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın yarasını sarmak için devletimiz tüm imkanlarını seferber etti. Her şey vatandaşlarımızın huzur ve refahı için. Bizler mağdur olan hemşehrilerimizin hayat standartlarını normale döndürmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Öte yandan, Yüreğir Belediyesi de mağdur olan vatandaşlar için Valilik koordinesinde AFAD ile beraber 10 bin battaniye ve 5 bin yatak dağıttı.

Kızılay, Adana, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 04:28 Kaynak: AA
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