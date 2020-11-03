Adana'daki sağlıkçılara Kızılay'dan destek - Son Dakika

Türk Kızılay tarafından Adana'da hizmet veren sağlık çalışanlarına hijyen seti desteğinde bulundu.

Hijyen setleri, Türk Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı tarafından Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar'a teslim edildi.

Sağlıkçıların her zaman yanlarında olduklarını belirten Saygılı, "Canımızı emanet ettiğimiz sağlıkçılarımızın her biri ayrı bir başarı hikayesi yazıyor. Kızılay olarak kıymetli bağışçılarımızdan aldığımız temizlik malzemesi ve hijyen kitlerini kahramanlarımızın kullanmaları için hediye ettik. Gece gündüz demeden canla başla hizmet veren sağlıkçılarımızı bir kez daha kutluyorum." ifadesini kullandı.