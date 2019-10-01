Adana'daki saldırıyı düzenleyen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Adana'da polislerin taşındığı servis aracına bombalı saldırı düzenleyen terör örgütü MLKP üyesi teröristlerin bulunduğu hücre evine düzenlenen operasyonda yaralanan polisleri hastanede ziyaret etti.
Çakacak, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine geldi.
Burada, yetkililerden yaralı iki polis memurunun sağlık durumu hakkında bilgi alan Çakacak, hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Adana'da, geçen hafta polislerin taşındığı servis aracına saldırı düzenleyen teröristlerden ikisinin, silahlı çatışma sonucunda etkisiz hale getirildiğini ifade eden Çakacak, "İki polis arkadaşımız yaralandı. Onları ziyaret etmeye geldik. Durumları iyi. Ağır değiller." dedi.
Çakacak'a, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de eşlik etti.