Seyhan Baraj Gölü'nde dün yelkenli teknenin alabora olması sonucu suya düşen kardeşlerden Metin Davran, vatandaşlar tarafından kurtarılmış, ağabeyi Mehmet Davran ise kaybolmuştu.

Kaynak: AA

Seyhan Baraj Gölü, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da baraj gölünde kaybolan kişinin cesedi bulundu - Son Dakika

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