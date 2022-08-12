Adana'da baraj gölünde kaybolan kişinin cesedi bulundu - Son Dakika
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Adana'da baraj gölünde kaybolan kişinin cesedi bulundu

12.08.2022 12:31
Adana'da baraj gölünde kaybolan kişinin cesedi bulundu

Adana'daki Seyhan Baraj Gölü'nde yelkenli teknenin alabora olması sonucu dün suda kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Adana'daki Seyhan Baraj Gölü'nde yelkenli teknenin alabora olması sonucu dün suda kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Baraj gölünde dün rüzgar nedeniyle yelkenli teknenin alabora olması sonucu kaybolan Mehmet Davran'ı arama çalışmalarına, havanın aydınlanmasıyla yeniden başlandı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla Davran'ın cansız bedenine yaklaşık 30 metre derinlikte ulaştı. Kıyıda çalışmaları izleyen Davran'ın ailesi gözyaşı döktü.

Davran'ın cenazesi, ekiplerce kıyıya çıkarıldıktan sonra otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kardeşini vatandaşlar sudan çıkarmıştı

Seyhan Baraj Gölü'nde dün yelkenli teknenin alabora olması sonucu suya düşen kardeşlerden Metin Davran, vatandaşlar tarafından kurtarılmış, ağabeyi Mehmet Davran ise kaybolmuştu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Su Altı Grup Amirliği ekiplerinin Mehmet Davran'ın kaybolduğu bölgede başlattığı arama çalışmalarına, havanın kararması nedeniyle ara verilmişti.

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Kaynak: AA

Seyhan Baraj Gölü, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da baraj gölünde kaybolan kişinin cesedi bulundu - Son Dakika

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