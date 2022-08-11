Adana'da baraj gölünde yelkenli teknenin alabora olması sonucu kaybolan kişi aranıyor - Son Dakika
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Adana'da baraj gölünde yelkenli teknenin alabora olması sonucu kaybolan kişi aranıyor

11.08.2022 20:31
Adana'da baraj gölünde yelkenli teknenin alabora olması sonucu kaybolan kişi aranıyor

Adana'daki Seyhan Baraj Gölü'nde yelkenli teknenin alabora olması sonucu suya düşen iki kardeşten biri kayboldu, diğeri vatandaşlarca çıkarıldı.

Adana'daki Seyhan Baraj Gölü'nde yelkenli teknenin alabora olması sonucu suya düşen iki kardeşten biri kayboldu, diğeri vatandaşlarca çıkarıldı.

Mehmet ve Metin Davran, Seyhan Baraj Gölü'ne yelkenli tekneyle açıldıktan sonra rüzgar çıktı. Alabora olan tekneden suya düşen Metin Davran, yardım istediği vatandaşlarca sudan çıkarıldı, Mehmet Davran ise gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Su Altı Grup Amirliği ekipleri, Mehmet Davran'ın kaybolduğu bölgede arama çalışması yaptı.

Davran'ın yakınları ise kıyıda gözyaşı döktü.

Ekipler, havanın kararmasının ardından çalışmalara ara verdi. Çalışmalara sabah yeniden başlanacağı bildirildi.

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Kaynak: AA

Seyhan Baraj Gölü, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da baraj gölünde yelkenli teknenin alabora olması sonucu kaybolan kişi aranıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da baraj gölünde yelkenli teknenin alabora olması sonucu kaybolan kişi aranıyor - Son Dakika
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