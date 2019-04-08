Son Dakika Haberleri: Adana'daki Silahlı Aile Kavgası

Adana'daki Silahlı Aile Kavgası

1 saat önce

Adana'da bir kişinin, boşanma aşamasındaki eşinin babaevine düzenlediği ve iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda yaralananlardan biri daha kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Adana'daki Silahlı Aile Kavgası, System.String[]
Adana'da bir kişinin, boşanma aşamasındaki eşinin babaevine düzenlediği ve iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda yaralananlardan biri daha kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Ö'nün, boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Ayla Ö'nün kaldığı merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki babaevine düzenlediği silahlı saldırıda yaralanan ardından özel bir hastaneye kaldırılan kayınbiraderi Bahri İrketi de yaşamını yitirdi.

Bahri İrketi'nin yanı sıra saldırıda daha önce hayatını kaybeden Ayla Ö. ve Reyhan İrketi'nin cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ayrı yaşadığı eşi Ayla Ö'nün kaldığı babaevine giden zanlı Mehmet Ö. ile aile bireyleri arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüşmüştü.

Bunun üzerine Mehmet Ö, tabancayla eşi Ayla Ö. ile kayınbiraderi Bahri İrketi, baldızı Reyhan İrketi ve kayınvalidesi Hacer İrketi'yi yaralayıp kaçmıştı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ayla Ö. ve Reyhan İrketi müdahalelere rağmen kurtarılamamış, Bahri ve Hacer İrketi ise tedavi altına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:20 Kaynak: AA

Seyhan, Sümer Mahallesi, Adana, Güncel
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