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Adana'daki silahlı kavga

54 dakika önce

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde komşu iki aile arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 zanlıdan biri tutuklandı.

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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde komşu iki aile arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, Belediye Evleri Mahallesi'nde bir hafta önce komşu iki aile arasında çıkan kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında 4 kişiyi daha yakalamasıyla gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

Zanlılar Deniz K. ve Resul Y'nin ardından yakalanan Önder B, İsmail Resul K, Serkan M. ve Mehmet Y. Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kavganın, Mehmet Y. ile yaralı İ.B. (15) arasında sokakta laf atma yüzünden yaşanan tartışmayla başladığı, İ.B'nin olay yerinin yakınındaki evine gidip pompalı tüfek alıp döndüğü, akrabası Deniz K'nin elinden tüfeği almak isterken silahın ateş aldığı ve İ.B'nin bu sırada yaralandığı öne sürüldü.

Bunun üzerine sinir krizi geçiren Deniz K'nin rastgele etrafa ateş etmesiyle Kadir Yavuz ile 3 kişinin daha vurulduğu iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Deniz K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Belediye Evleri Mahallesi'nde 17 Ekim'de çıkan kavgada Kadir Yavuz, İ.B, Seda Y. ve olay sırasında yoldan geçen Tuncay S. ve Seçil Ö. yaralanmıştı. Yaralılardan Yavuz kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Belediye evleri Mahallesi, Çukurova, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:34 Kaynak: AA
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