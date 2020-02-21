Adana'daki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada yaralanan 1'i ağır 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.



Merkez Seyhan ilçesinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Merkez Adana Otogarı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kimlikleri tespit edilemeyen kişi veya kişilerce tabancayla ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sopaların da kullanıldığı kavgada yaralanan ve kardeş oldukları öğrenilen Z.A. ile F.A. ve B.İ, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan B.İ'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürerken, 4 kişi gözaltına alındı.