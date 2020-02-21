Adana'daki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'daki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Adana'daki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

7 saat önce

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada yaralanan 1'i ağır 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Adana'daki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, System.String[]

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada yaralanan 1'i ağır 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.


Merkez Seyhan ilçesinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Merkez Adana Otogarı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.


Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kimlikleri tespit edilemeyen kişi veya kişilerce tabancayla ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sopaların da kullanıldığı kavgada yaralanan ve kardeş oldukları öğrenilen Z.A. ile F.A. ve B.İ, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan B.İ'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürerken, 4 kişi gözaltına alındı.

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya'dan çok vahim açıklama: Suriye'deki muhaliflere destek ve silah vermeyi durdurun
Adana'da iki kız arkadaştan haber alınamıyor Otogarda silahlı sopalı kavga: 1'i ağır 3 yaralı Halep Havalimanı'ndaki uçuşları yeniden başlatan Esed'e ABD'den tepki: Utanmazlık

Son Dakika Haberleri
07:20 Survivor'da diskalifiye olan yarışmacıların yerine gelecek isimler belli oldu
00:47 Ünlü şarkıcı Linet'ten kalça estetiği sorularına yanıt: Hemen göze batıyor
23:01 Usta oyuncu İncilay Şahin, Yasak Elma dizinin kadrosuna dahil oldu
22:40 Atakan Kayalar, kendisine "Tanışmamız lazım" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi: Seni dinlemiyorum
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 07:22:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'daki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]