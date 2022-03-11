Adana'daki silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika

Adana'daki silahlı kavgada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı ile Fuzuli Caddesi kesişiminde silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, N.E'nin tabancayla ateş açılması sonucu bacağından yaralandığını şüphelinin ise kaçtığını tespit etti.

Yaralı N.E, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, eşkalini tespit ettikleri şüpheliyi ise kovalamaca sonucu merkez Yüreğir ilçesi Merkez Park içerisinde yakaladı.

İsmi belirtilmeyen şüpheli polis merkezine götürüldü.