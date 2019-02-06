Adana'daki Silahlı Kavgaya Dava

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla 12 şüpheli hakkında dava açılırken, tutuklu 5 sanıktan 3'ü ara kararla tahliye edildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla 12 şüpheli hakkında dava açılırken, tutuklu 5 sanıktan 3'ü ara kararla tahliye edildi.



Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde bulunan Yeni Metal Sanayi Sitesi'nde 5 Kasım 2018'de çıkan kavgada Mehmet Akif Yıldız'ın silahla öldürülmesi ve 4 kişinin de yaralanmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı.



Cumhuriyet Savcısı, Yıldız'ın öldürülmesi ile yaralama olaylarına karıştıkları iddiasıyla tutuklanan Emrah Nuri O, Murat B, Özcan E, Ramazan B. ve Ulaşcan B. ile tutuksuzlar Abdullah Ç, Ayhan A, Burhan E, Ercan E, Mikail A Muhittin B. ve Mustafa U. hakkında "Kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, yaralama, öldürmeye teşebbüs suçuna yardım etme, ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından iddianame hazırladı.



Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame yapılan incelemenin ardından kabul edildi.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Özcan E, Ulaşcan B. ve Ramazan B'yi ara kararla tahliye etti.



İddianamede, sanıkların 5 yıldan müebbet ve ayrıca 18 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını istendi.





Olayın, bir iş yerinin kiralanması sırasında komisyon miktarında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle çıktığı aktarılan iddianamede, olay anı da anlatıldı.



Sanıklar önümüzdeki günlerde yargılanmaya başlanacak.

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