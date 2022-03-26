Silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Avrupa'da ikinci bir savaş mı çıkıyor? Sırp lider tüm dünyaya seslendi: Bize saldıracaklar

Acun "Beni en çok üzen durum" diyerek anlattı! Rahatsızlanan isim, Survivor'a veda etti

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde silahlı kavgaya karışan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Güzelyalı Mahallesi'nde 22 Mart'ta 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 4 kişiden İlhami K. (50) ve oğlu E.K'nin (17) hastanedeki tedavileri tamamlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İlhami K. ve oğlu E.K. ile olaya karıştığı öne sürülen Atakan A'yı (21) gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan E.K. ve Atakan A. tutuklandı, İlhami K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ağır yaralanan ve halen hastanede tedavileri devam eden Erdem K. (23) ve Ahmet Ö'nün (24) ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Bu arada, Ahmet Ö. ve Atakan A'nın spor salonu açmak için ortak oldukları Erdem K'ye masraflar için 22 bin lira verdikleri, iş yerinin açılmaması nedeniyle aralarının bozulduğu ve olay günü konuşmak için buluştuklarında kavganın çıktığı öne sürüldü.

Olay

Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde 22 Mart'ta 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada, İlhami K, çocukları Erdem K. ve E.K. ile Ahmet Ö. yaralanmıştı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından özel araç ve ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılmıştı.

Polis ekipleri, olay yerinde 20 boş kovan ile bir tabanca ve 2 şarjör bulmuştu.