Silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

26.03.2022 09:54

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde silahlı kavgaya karışan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde silahlı kavgaya karışan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Güzelyalı Mahallesi'nde 22 Mart'ta 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 4 kişiden İlhami K. (50) ve oğlu E.K'nin (17) hastanedeki tedavileri tamamlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İlhami K. ve oğlu E.K. ile olaya karıştığı öne sürülen Atakan A'yı (21) gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan E.K. ve Atakan A. tutuklandı, İlhami K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ağır yaralanan ve halen hastanede tedavileri devam eden Erdem K. (23) ve Ahmet Ö'nün (24) ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Bu arada, Ahmet Ö. ve Atakan A'nın spor salonu açmak için ortak oldukları Erdem K'ye masraflar için 22 bin lira verdikleri, iş yerinin açılmaması nedeniyle aralarının bozulduğu ve olay günü konuşmak için buluştuklarında kavganın çıktığı öne sürüldü.

Olay

Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde 22 Mart'ta 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada, İlhami K, çocukları Erdem K. ve E.K. ile Ahmet Ö. yaralanmıştı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından özel araç ve ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılmıştı.

Polis ekipleri, olay yerinde 20 boş kovan ile bir tabanca ve 2 şarjör bulmuştu.

Silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı
Silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı
Silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı
Silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı
Silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı
Silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

YORUMLAR
500
Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli daha yakalandı Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli daha yakalandı İstanbul'daki pitbull saldırısına ilişkin 2 kişi tutuklandı İstanbul'daki pitbull saldırısına ilişkin 2 kişi tutuklandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
10:10 Fatih Terim'den sürpriz 'ibra' kararı: Galatasaray'ın mali genel kuruluna katılmayacak
10:06 Yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli kendisini böyle savundu: Sessizliği sağlamak için kafalarına tokat attım
10:02 Türkiye dış politikada hangi ülkeye yakın olmalı? Yüzde 52 AB diyor
09:45 Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya farklı mağlup oldu
09:24 Son dakika: Kayseri'de maden ocağında 2 işçi göçük altında kaldı
09:24 Aleyna Tilki, galaya kot pantolonla katılmasını şu sözlerle savundu: Tüm kıyafetlerden güzelim!
09:20 Ramazan zamlarıyla gelecek! Sebze ve meyve fiyatları uçacak
09:09 Düğün pastasına uyuşturucu koyan kayınbirader skandala neden oldu!
09:05 Erdoğan'ın "esirgemeyiz" sözüyle asgari ücrete zam tartışması başladı: Haziranda 5 bin 100 TL olabilir
08:52 Ukraynalı çiftçilerden tank hasadı: Rus ordusunun geride bıraktığı tankları traktörle çekiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 10:18:21. #1.12#
SON DAKİKA: Silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement